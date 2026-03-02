"Amor eterno": El romántico mensaje de Iván Zamorano a María Alberó por su cumpleaños

02 mar. 2026 - 14:20 hrs.

El excapitán de La Roja, Iván "Bam Bam" Zamorano, aprovechó las redes sociales e hizo un romántico post dedicado a su esposa por su cumpleaños, donde compartió una serie de fotos de la celebración.

Tras 21 años de matrimonio, el chileno y la modelo argentina María Alberó comparten y demuestran su amor constantemente en las plataformas.

La dedicatoria de Zamorano para María Alberó

"Feliz cumple, amor eterno. Un privilegio tenerte a mi lado y agradecido de que te hayas cruzado en mi camino. Te mereces toda la felicidad del mundo. Te amo, mi vida", agregó en el post por los 53 años de la modelo.

Las fotos compartidas son del desayuno hecho por la familia, junto a sus hijos menores Iván Jr. y Mía Pascale, para Alberó por su cumpleaños.

