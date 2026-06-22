La emotiva dedicatoria de Camila Andrade por el Día del Padre: "Sé que sigues obrando desde otro plano"

22 jun. 2026 - 14:15 hrs.

Desde la muerte de su papá el pasado 14 de marzo, Camila Andrade constantemente expresa en sus redes sociales cuánto lo extraña y cómo sigue presente en su corazón.

La exreina de belleza se encuentra en un idílico viaje por Europa con su nuevo pololo, con quien visitó Francia y varias localidades de Italia. Desde allí, dedicó unas sentidas palabras a Patricio Andrade en ocasión de la celebración del Día del Padre en Chile.

El mensaje de Camila Andrade por el Día del Padre

Cami Andrade compartió en sus historias de Instagram un mensaje escrito sobre una selfie en la que posa con su padre, ambos sonrientes y abrazados.

"Te amo, papá. Gracias, porque sé que sigues obrando desde otro plano. ¡Te siento siempre, todos los días", expresó inicialmente. "Nadie muere si sigue vivo su recuerdo", escribió para cerrar su publicación.

No es la primera vez que Andrade manifiesta que siente la presencia de su fallecido padre. "Hoy estuviste conmigo, nos constelamos el uno con el otro a través de 'Tesoro'", dijo tras asistir a una sesión de equinoterapia un mes después de la partida de su papá.

Instagram @cmiandrade

También ocurrió a inicios de abril, cuando la presentadora viajó a Cancún con su mamá, Nancy Mora. "Y aunque no se vea, aquí viajamos los tres, mis papás y yo", expresó en ese momento sobre una foto en la que madre e hija posaban abrazadas

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