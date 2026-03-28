"Le pido fuerzas todos los días": El sentido mensaje de Camila Andrade tras muerte de su padre

28 mar. 2026 - 11:55 hrs.

Camila Andrade vive uno de los momentos más difíciles de su vida luego del fallecimiento de su padre, Patricio.

La muerte de su progenitor ocurrió el pasado 15 de marzo tras haber estado internado en una clínica durante el último tiempo, con un diagnóstico que no se hizo público.

Desde la fecha hasta ahora, la modelo se ha mantenido más bien ausente de sus redes sociales.

Instagram @cmiandrade

En ese contexto, Cami decidió publicar un emotivo mensaje donde se refirió al duelo que vive tras la partida de su papá.

Camila Andrade conmueve en redes sociales

Mediante un video publicado en Instagram, Andrade, visiblemente afectada, dijo querer contar que "voy poquitito a poquitito cada día mejor. Le voy pidiendo fuerzas a mi papá todos los días para estar un poquito más estable y así asimilar su partida".

"De alguna u otra forma, la vida sigue y me ha costado mucho retomar mi trabajo", añadió.

La influencer expresó estar volviendo poco a poco a sus actividades laborales en redes sociales, y que sus videos y otros contenidos no significan que haya dejado el luto por su padre.

Por último, Andrade agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido en un momento tan complicado.

Instagram @cmiandrade

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