No es el que le regaló Nano Calderón: Rebeca Naranjo pasea en un nuevo y lujoso auto alemán

16 may. 2026 - 16:00 hrs.

Hace un año, Rebeca Naranjo mostró los ajustes que le hizo al lujoso automóvil Mercedes-Benz que le regaló Nano Calderón por su cumpleaños. En aquel momento, la emprendedora quiso cambiar el color blanco original por un rosa neón.

Y ese es el mismo tono que ostenta el nuevo vehículo con el que se la ha visto pasear en los últimos días, luego de los rumores de su quiebre con el hijo de Raquel Argandoña.

El nuevo auto Mercedes de Rebeca Naranjo

Rebe Naranjo estuvo compartiendo algunas imágenes de sus paseos a través de la ciudad en un Mercedes-Benz AMG GLC 43.

Instagram @rebe_naranjo

Aunque pertenece a la misma marca alemana y tiene un color similar, es un auto distinto al GLC 220d Coupé que le obsequió Nano.

De hecho, la semana anterior la influencer publicó un post de su paso por el centro de personalización automotriz al que acudió para "tunear" su nueva adquisición. Naranjo eligió el color Momentum Pink para el revestimiento especial con vinilo.

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