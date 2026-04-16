"Hoy estuviste conmigo, papá": La emocionante terapia de Camila Andrade en medio de su duelo

16 abr. 2026 - 14:30 hrs.

Camila Andrade está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su padre, Patricio, por complicaciones de salud.

Ya ha pasado un mes de su muerte, y recién Camila está retomando el uso de sus redes sociales, espacio donde ha manifestado que tiene días buenos y otros malos, por lo que espera volver de a poco a sus plataformas y que sus seguidores la acompañen en este proceso.

A raíz de esto, Andrade compartió una eficaz terapia que la conecta con su padre, siendo este uno de los recuerdos más importantes para ella.

La conexión de Cami Andrade con su padre

"La terapia más hermosa y emocionante de mi vida hasta ahora... conectar a un punto difícil de explicar, entregarse por completo para sanar partes de ti, involucrar cada sentido para replantearse lo que somos y queremos para nosotros mismos", dijo en un comienzo Camila.

Precisamente, la modelo se sometió a la popular equinoterapia, donde a través del movimiento y cercanía con el caballo se busca mejorar la autoestima, la seguridad, la comunicación, la autonomía y la atención, además de reducir ansiedad y estrés.

"Hoy estuviste conmigo, papá, nos constelamos el uno con el otro a través de 'Tesoro', este caballo maravilloso que fue el puente más puro y generoso en esta sesión. Gracias", cerró Andrade.

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