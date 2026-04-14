"Te llevamos con nosotros": Camila Andrade conmemora cumpleaños de su fallecido padre con significativo acto

14 abr. 2026 - 16:10 hrs.

La muerte golpeó muy fuerte a Camila Andrade luego que Patricio, su padre, falleciera en marzo pasado tras varias complicaciones de salud.

Andrade ha realizado una serie de reflexiones en los últimos días, aprovechando que se acercaba el cumpleaños de su padre. El primero sin él físicamente, pero siempre presente en su memoria.

"Feliz cumpleaños, papá. Siempre fuiste el primero en saludarme a las 12 de la noche por mi cumpleaños, y aquí estoy saludándote en tu día", dijo en una historia que subió a sus redes sociales durante este lunes 13 de abril.

El emotivo video de Camila Andrade en el cumpleaños de su papá

Más tarde, la animadora volvió a compartir un registro en sus redes relativo al cumpleaños de su progenitor, esta vez desde el cementerio.

"Feliz cumpleaños, papá, abuelo, tío, hermano, hijo y amigo Patrick, te amamos y te llevamos con nosotros en cada segundo. Que sigas descansando en paz, viejo", escribió Camila en el emotivo video.

Y es que en familia llegaron hasta la tumba de Patricio y le cantaron feliz cumpleaños, para luego soplar las velas de un pastelito de chocolate, siendo la pequeña sobrina de Camila la encargada de apagar el fuego.

Como era de esperar, los y las seguidoras de Camila valoraron este sencillo pero gratificante momento que ella vivió en conjunto con su familia.

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