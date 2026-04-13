"Te amo eternamente": Camila Andrade conmemora cumpleaños de su padre a un mes de su partida

13 abr. 2026 - 11:30 hrs.

Este 13 de abril, el padre de Camila Andrade habría estado de cumpleaños y su hija quiso recordarlo con especiales palabras en redes sociales.

Cabe señalar que el pasado 15 de marzo se comunicó el deceso de Patricio Andrade tras complicaciones de salud. En aquella oportunidad, la ex Miss Chile refirió: "Sigan disfrutando la vida, que es muy cortita; disfruten mucho a sus papás y a los suyos".

"Gracias por el apoyo, cariño y respeto para mí y mi familia. La vida sigue, pero de otra manera, con un vacío en el corazón. Sé que mi papá nos dará la fuerza necesaria para salir adelante", agregó.

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El mensaje de Camila Andrade para su papá en su cumpleaños

A poco menos de un mes de la pérdida que enluta a su familia, Andrade publicó en historias de Instagram varias fotografías junto a su papá y una dedicatoria.

"Feliz cumpleaños, papá. Siempre fuiste el primero en saludarme a las 12 de la noche por mi cumpleaños, y aquí estoy saludándote en tu día", comenzó.

"Te amo eternamente. Espero que sigas descansando en paz... es lo que más le pido a Dios",cerró.

Instagram de @cmiandrade

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