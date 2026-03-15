"Dios ganó al mejor guerrero": Camila Andrade confirma la muerte de su padre y se despide él con emotivo post

15 mar. 2026 - 18:58 hrs.

La tarde de este domingo 15 de marzo Camila Andrade confirmó a través de redes sociales el fallecimiento de su padre tras un delicado estado de salud.

Precisamente, la noticia de la muerte del padre de Camila surgió hace unos días, pero la modelo no se había referido al respecto en sus redes sociales. De hecho, había mantenido un total silencio.

Sin embargo, este domingo realizó un carrusel de videos y fotografías en Instagram donde aprovechó de despedir a su padre.

Camila Andrade despide a su padre

En la publicación, la oriunda de Concepción escribió "te amo por siempre papá. QEPD. Dios ganó al mejor guerrero en el cielo".

El post en cuestión de minutos se llenó de comentarios de sus seguidores y seguidoras consolando a la modelo y entregando el mejor de los deseos para ella y su familia en este complejo momento.

Recordemos que hace tan solo unos días la misma Camila había realizado una publicación donde admitía que estaba pasando por un complejo momento familiar, pero sin entrar en detalles.

"Han sido días muy difíciles y angustiantes para mí y mi familia… por eso andaba tan desaparecida por aquí.. solo quiero escribirte papá que eres un verdadero guerrero, que te amo y que estamos más unidos que nunca hoy por ti", dijo en aquella ocasión Andrade.

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