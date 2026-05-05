¡Este Día de la Madre el regalo lo ponemos nosotros! Así puedes acceder a dos meses gratis en Mega Go

05 may. 2026 - 15:35 hrs.

Si aún no sabes qué regalar este Día de la Madre, hay una opción práctica, entretenida y que puede disfrutar todos los días.

Dale a mamá acceso a sus teleseries favoritas, estrenos exclusivos y lo mejor de la programación de Mega con una promoción especial de Mega Go.

¿Cómo acceder a dos meses gratis en Mega Go?

Es muy simple:

Entra a Megago.cl Crea una cuenta y al momento de suscribirse, ingresa el código: MEGAMAMÁ ¡Listo! Ya tienes 2 meses gratis para disfrutar en cualquier dispositivo.

Con Mega Go, ella podrá ver:

Cuándo y dónde quiera las teleseries más vistas.

Señal en vivo en HD.

Los mejores programas de Mega.

Suscríbete acá hoy mismo y asegura el regalo perfecto.

Promoción válida hasta el 10 de mayo de 2026.

Recuerda que después del los dos meses gratis, el valor es de 3.490 mensuales. Puedes cancelar cuando quieras.

Todo sobre Entretenimiento