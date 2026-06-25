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Franco interceptará a Clemente en el capítulo 326 de EJDO: Esta será la única petición de Walker

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 326 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) le pagó $10 millones al hombre que iba a delatarlo con la policía, pero no se sentirá seguro de seguir escondido en el mismo lugar. 

Por esta razón, armará su maleta y se dispondrá a encontrar otro refugio. Antes de que pueda dar muchos pasos, Franco (Emilio Edwards) lo sorprenderá por la espalda con una pistola entre las manos y su rostro cubierto por el casco.

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"Un grito tuyo y no llegas a ninguna parte", le advertirá. 

El Jardín de Olivia / Mega
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Una despedida de su hija

El empresario estará convencido de que es su fin y solo tendrá a Olivia (Violeta Silva) en su cabeza. 

"Mi papá te mandó a matarme, ¿no?. Mira, si es así, por favor, por favor, déjame despedirme de mi hija. Déjame llamarla y hablar por última vez con ella", le suplicó. 

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