El Jardín de Olivia - Capítulo 325: Raúl debe proteger a su hijo

25 jun. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 325 de El Jardín de Olivia, Raúl (César Caillet) se dio cuenta que Luis Emilio (Alejandro Trejo) no cesará hasta envenenar la mente de Samuel (Simón Beltrán).

Antes de que eso suceda, tiene que tomar una medida muy drástica: alejar al adolescente lo máximo posible para que Walker no lo alcance, incluso si eso significa que él mismo tenga que separarse de su hijo.

Samu no entendió la decisión de su padre. En Santiago ya hizo su vida, va al colegio, tiene polola y una incipiente carrera futbolística. Todo eso tendrá que quedar atrás porque el peligro es mucho más grande y si se queda, Guerrero no podrá protegerlo.

El Jardín de Olivia / Mega

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Mientras Diana (Nicole Espinoza) se dirigía al Cajón del Maipo, Gabriel (Matías Oviedo) le dio una muy buena noticia: la terapeuta reconoció a Freddy Tapia (Sebastián Saguz) como la última persona que estuvo con Acosta (Jorge Denegri) vivo.

Si pagan la recompensa y se resuelve el caso, Clemente (Pipo Gormaz) podrá limpiar su nombre y ganarle esta batalla a Luis Emilio.