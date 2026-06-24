Diana y Clemente pasarán una noche juntos en la cabaña en el capítulo 325 de El Jardín de Olivia

24 jun. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 325 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) encontrará a otra persona que la lleve hasta la cabaña de Clemente (Pipo Gormaz), porque Bastián (Alonso Quintero) tuvo que desviarse del camino.

Sin embargo, el viaje solo será de ida, ya que por problemas ajenos a ella no podrán trasladarla de regreso a su casa.

"Lo que pasa es que don Ernesto no va a poder volver a Santiago, porque tiene que hacer algunas cosas acá en el Cajón, así que voy a tener que pasar la noche acá", le comentará a un disgustado Gabriel (Matías Oviedo).

El Jardín de Olivia / Mega

La noche en la cabaña

Sin planificarlo, Diana y Clemente estarán juntos y solas por primera vez desde que se separaron dos años atrás.

"Quizás va a ser un buen momento para que nos sentemos a conversar tranquilos los dos, acerca de todo lo que nos está pasando y nos olvidemos de los problemas un ratito", propondrá Clemente a la terapeuta.