"¡No te atrevas a decir su nombre!": Raúl atacó a Luis Emilio por mancillar el recuerdo de Ángela en EJDO

24 jun. 2026 - 18:08 hrs.

En el capítulo 324 de El Jardín de Olivia, Raúl (César Caillet) descubrió que Samu (Simón Beltrán) estaba en contacto con Luis Emilio (Alejandro Trejo). Así es que se dio cuenta de dónde había sacado su hijo esas extrañas ideas sobre Ángela (Ana Domínguez).

Como no estaba dispuesto a que lo dañaran, se paró frente al empresario para exigirle que se detenga.

"No tengo idea de lo que querrás hacer con el Samu, pero vengo a advertirte que si se te ocurre volver a contactarlo, mandarle alguna fotografía o tratar de hablar con él para meterle mier... en su cabeza, voy a volver a venir y no a conversar precisamente", alertó.

El Jardín de Olivia / Mega

Walker, con tono burlón, argumentó que tiene derechos sobre Samuel: "Raulito, puede que tú le hayas cambiado los pañales y le hayas sacado los chanchitos más de una vez, pero por sus venas de corre mi sangre y si quiero, le puedo enviar fotos, saludos, lo que quiera, cuando quiera, punto".

Una provocación de Walker

"Él tiene todo el derecho a saber que es fruto del inmenso amor que nos tuvimos Ángela y yo", agregó, despertando la furia de Raúl.

Guerrero se abalanzó sobre Luis Emilio y apretó su cuello con fuerza: "¡No te atrevas a decir su nombre, asesino, abusador de mier...!".

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