El Jardín de Olivia - Capítulo 323: Lo que Franco no puede perdonar
En el capítulo 323 de El Jardín de Olivia, Franco (Emilio Edwards) hizo que Mariana (Catalina Stuardo) se fuera del hotel, contraviniendo las órdenes de Luis Emilio (Alejandro Trejo).
Pero Barraza no solo se preocupó de que la secretaria saliera sana y salva, sino que además obligó a que Walker firmara la exención de responsabilidad a punta de pistola.
El empresario pensaba que su colaborador actuaba por orden de Vanessa (Begoña Basauri), pero el motivo era mucho más profundo. Franco no permitirá que ninguna mujer viva el mismo calvario de su difunta esposa y si se entera que Luis Emilio ataca a otra víctima, él mismo se encargará de eliminarlo.Ir a la siguiente nota
Clemente tiene que pagar
Clemente (Pipo Gormaz) fue reconocido por uno de los vecinos del lugar y para convencerlo de no entregarlo a la policía, ofreció el pago de $10 millones en efectivo.
Solo tiene 24 horas para lograrlo y sin acceso a sus cuentas bancarias, tanto Diana (Nicole Espinoza) como Bastián (Alonso Quintero) tendrán que darle una mano.Ve el capítulo en