Para capturar a Clemente: Franco perseguirá a Diana y Bastián por las calles en el capítulo 324 de EJDO

23 jun. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 324 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) le pedirá dinero a Vanessa (Begoña Basauri) para evitar que entreguen a Clemente (Pipo Gormaz) con la policía.

Franco (Emilio Edwards) escuchará la conversación y querrá "ayudar" con el monto faltante porque eso le permitirá conocer más detalles del escondite de Walker. Una vez lo capture, finiquitará sus asuntos con Luis Emilio (Alejandro Trejo).

El Jardín de Olivia / Mega

El hombre de la moto

Diana (Nicole Espinoza) y Bastián se encargarán de pagar el soborno, pero al poco andar, la terapeuta distinguirá a alguien que los sigue de cerca.

"Esa moto que está atrás, ¿la ves? Es el tipo que que secuestró a la Oli. Acabo de verlo, pero puede que esté encima nuestro desde lo que pasó en el motel. ¿Qué vamos a hacer, Bastián? Si no le llevamos la plata a Clemente, ese vecino lo va a denunciar", dirá Diana.

Tras pensar brevemente, Basti tendrá una idea para despistar al motorista.