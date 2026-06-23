23 jun. 2026 - 18:25 hrs.

En el avance del capítulo 324 de El Jardín de Olivia, Raúl (César Caillet) escuchará detrás de la puerta una preocupante conversación telefónica entre Samuel (Simón Beltrán) y Luis Emilio (Alejandro Trejo).

"Caballero, usted no me quiere conocer más a mí. Usted me quiere lavar el cerebro con cosas que no son, porque yo sé muy bien cómo fue lo que pasó con mi mamá, así que no pierda su tiempo intentando envenenarme más, ¿ya?", dirá el adolescente, dando luces de cómo comenzaron sus dudas sobre el pasado de Ángela (Ana Domínguez).

1 El Jardín de Olivia - Capítulo 323: Lo que Franco no puede perdonar 2 Raúl sabrá cómo Luis Emilio manipuló a Samu y así reaccionará en el capítulo 324 de El Jardín de Olivia 3 El Jardín de Olivia - Capítulo 322: Joaquín y su jugada maestra 4 "Una bala en la cabeza": Franco prometió acabar con Luis Emilio si toca a otra mujer en El Jardín de Olivia 5 Para capturar a Clemente: Franco perseguirá a Diana y Bastián por las calles en el capítulo 324 de EJDO Lo más visto de El Jardín de Olivia

El Jardín de Olivia / Mega

La reacción de un padre preocupado

Raúl estará furioso porque el bienestar de sus hijos es su límite.

"Lo escuché hablando por teléfono con este infeliz. El viejo Walker estar manipulando a mi cabro, Gloria y yo no voy a permitir esto", le dirá a su pareja, quien lo mirará con rostro preocupado.

Él mantendrá la calma, pero será firme en su decisión. Tomará las llaves listo para salir. "Amor, tranquila. Te prometo que no voy a hacer ninguna estupidez. Lo único que quiero dejar claro es que con mi hijo no se mete".