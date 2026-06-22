El Jardín de Olivia - Capítulo 322: Joaquín y su jugada maestra

22 jun. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 322 de El Jardín de Olivia, como Christian (Juan José Gurruchaga) huyó, Karina (Jacinta Rodríguez) quedó ad portas del control de detención. Su única alternativa para salir en libertad era aceptar los cargos de posesión y negociar una salida rápida.

Ignacia (Cota Castelblanco) sintió alivio de tenerla de regreso en casa, pero el ánimo cambió súbitamente.

Joaquín (Francisco Dañobeitia) apareció acompañado de efectivos de la policía para llevarse a Berni. La resolución judicial cambió ahora que la niña vive bajo el mismo techo que una mujer envuelta en asuntos de droga.

El Jardín de Olivia / Mega

Franco toma un riesgo

Mariana (Catalina Stuardo) estaba en una habitación de hotel con Luis Emilio (Alejandro Trejo) resistiendo a los avances del empresario.

Inesperadamente, alguien tocó a la puerta y apareció Franco (Emilio Edwards) para protegerla. Él no permitiría que otra mujer sufra lo mismo que su fallecida esposa y prometió sacarla de allí mientras amenazaba a Walker con una pistola.