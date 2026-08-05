Luis Emilio destruyó los discos duros y tomó a Ignacia de rehén en El Jardín de Olivia

05 ag. 2026 - 17:45 hrs.

En el capítulo 351 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) entró al departamento de Bastián (Alonso Quintero) para recuperar los discos duros que robaron de su caja fuerte.

Bastián (Alonso Quintero) se negó a devolverlos porque ya es tiempo de que pague por sus crímenes. Es más, vio a Jessica (Ignacia Sepúlveda) siendo atacada en uno de los registros, así que no podía darse por vencido tan fácil.

Desafió a su padre a dispararle con el arma que llevaba porque solo tendría los videos sobre su cadáver y Luis Emilio estuvo más que dispuesto a acabar con su hijo. De no ser por Ignacia (Cota Castelblanco), este encuentro hubiera sido una tragedia.

El Jardín de Olivia / Mega

La solución de Ignacia

Para evitar la muerte de su hermano, Nacha cedió y le entregó los discos duros a su padre. En tanto, Walker mojó el computador en el que habían revisado el material y tomó a su hija como rehén.

"Tu hermanita va a estar bien, solo va a ser un seguro mientras pongo mis cosas en orden. Y otra cosa, olvídense de lo que vieron en esos discos", ordenó Luis Emilio.