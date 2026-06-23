"Yo te voy a ir a buscar": Ignacia se quiebra tras perder la custodia de Berni en El Jardín de Olivia

23 jun. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 323 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) no tuvo más alternativa que obedecer la orden judicial y preparar a Berni: ahora Joaquín (Francisco Dañobeitia) asumiría su cuidado.

"Te vas a ir unos días a estar con tu papá, ¿ya mi amor? Pero yo te voy a ir a buscar y vamos a estar juntitas, y vamos a dormir juntitas, y vamos a jugar", le susurró Nacha a su hija con un nudo en la garganta.

Karina (Jacinta Rodríguez) confrontó al Joaco por usar una táctica tan sucia para quedarse con la custodia, pero él no mostró remordimientos. "No soy como tu papá. A mí sí me importa mi hija", respondió Undurraga.

El Jardín de Olivia / Mega

La única forma de recuperar a Berni

Una vez se cerró la puerta, Nacha colapsó y se invirtieron los papeles. Ahora Kari tenía que contenerla en su dolor y ayudarla a encontrar una salida.

"Va a estar todo bien, la vamos a recuperar", le dijo con tono tranquilizador. La solución solo es una: que Christian (Juan José Gurruchaga) admita que el asunto de las drogas fue un complot.

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