Érica identifica al "Rucio" como la última persona que estuvo con Lalo Acosta en El Jardín de Olivia

23 jun. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 323 de El Jardín de Olivia, Gabriel (Matías Oviedo) interrogó a Érica (Isabel Orellana) sobre el lo que sucedió durante el secuestro de Oli (Violeta Silva).

La terapeuta habló de tres hombres. Uno que parecía el líder y al que llamaban "compadre". Era quien más se preocupaba por el bienestar de la niña, muy callado y sin dar demasiadas señas de su identidad porque siempre se cubría la cara.

Había otro de piel morena que iba a la parcela solo de vez en cuando y un tercero que se quedó de punto fijo haciéndoles guardia. Lo llamaban "Rucio", pero cuando Santana le mostró una foto de Freddy Tapia, no lo pudo identificar con seguridad.

El Jardín de Olivia / Mega

Los últimos momentos de Acosta

A Acosta (Jorge Denegri) también lo vio una vez, precisamente el día en que apareció muerto.

"Yo esa mañana lo vi discutir con uno de estos gallos, con el "Rucio". Él lo agarró a punta de pistola y se lo llevó de ahí", señaló. Probablemente fue este mismo hombre quien le quitó la vida.

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