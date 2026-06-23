Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

"Una bala en la cabeza": Franco prometió acabar con Luis Emilio si toca a otra mujer en El Jardín de Olivia

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 323 de El Jardín de Olivia, Franco (Emilio Edwards) rescató a Mariana (Catalina Stuardo) y se quedó unos minutos más en la habitación para obligar a Luis Emilio (Alejandro Trejo) a firmar la cláusula de exención de responsabilidad de la secretaria. 

Walker cuestionó a su subordinado por cambiar de bando a causa de una mujer. 

Lo más visto de El Jardín de Olivia

"Vanessa te miró con esos ojitos de cordero degollado, te contó su historia de víctima. Esa mina se la sabe por libro, hue... Te creía más vivo a ti, pero no. A mí también me abrió las piernas para tratar de embaucarme", afirmó el empresario con total descaro.

El Jardín de Olivia / Mega
Ir a la siguiente nota

En honor a su esposa

Franco señaló que sus acciones no tienen que ver con Vanessa. Cuando aceptó trabajar con Luis Emilio, ignoraba que "era un abusador asqueroso".

Él sabe bien el sufrimiento que vive una mujer cuando es atacada; ahora es viudo por esa razón. "Si le llegas a poner una mano encima a Vanessa, a Mariana o a cualquier otra mujer, vas a terminar igual que el perro que violó a mi esposa: con una bala en la cabeza".

Todo sobre El Jardín de Olivia

Leer más de

Minuto a minuto