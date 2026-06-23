"Una bala en la cabeza": Franco prometió acabar con Luis Emilio si toca a otra mujer en El Jardín de Olivia
En el capítulo 323 de El Jardín de Olivia, Franco (Emilio Edwards) rescató a Mariana (Catalina Stuardo) y se quedó unos minutos más en la habitación para obligar a Luis Emilio (Alejandro Trejo) a firmar la cláusula de exención de responsabilidad de la secretaria.
Walker cuestionó a su subordinado por cambiar de bando a causa de una mujer.
"Vanessa tEsa mina se la sabe por libro, hue... Te creía más vivo a ti, pero no. A mí también me abrió las piernas para tratar de embaucarme", afirmó el empresario con total descaro.Ir a la siguiente nota
En honor a su esposa
Franco señaló que sus acciones no tienen que ver con Vanessa. Cuando aceptó trabajar con Luis Emilio, ignoraba que "
Él sabe bien el sufrimiento que vive una mujer cuando es atacada; ahora es viudo por esa razón. "Si le llegas a poner una mano encima a Vanessa, a Mariana o a cualquier otra mujer, vas a terminar igual que el perro que violó a mi esposa: con una bala en la cabeza".