"No sé cómo seguir": Ignacia romperá en llanto por estar alejada de su hija en el capítulo 325 de EJDO

24 jun. 2026 - 18:25 hrs.

En el avance del capítulo 325 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) se verá atada de manos contra Joaquín (Francisco Dañobeitia).

Karina (Jacinta Rodríguez) intentó convencer a su padre de declarar la verdad, pero fue muy cobarde como para arriesgarse. Luego, le prometió al mismo Joaquín que se alejaría de Berni y no logró conmover su corazón. ¿Qué más hacer?

"Hay que pelear por ella"

Al ver todo el panorama negro, Nacha colapsará en llanto mientras necesita más que nunca el consejo de la fallecida Bernardita (Catalina Guerra).

El Jardín de Olivia / Mega

"No sé cómo seguir, no sé a quién llamar. Quiero a mi mamá y ni siquiera está acá. Tengo tanta rabia, tengo pena", dirá con profunda tristeza a Karina.

La artista intentará convencerla de no bajar los brazos y centrarse en sus próximos pasos para recuperar a Berni. "Hay que tratar de estar tranquilas por ella, para pelear por ella", insistirá.