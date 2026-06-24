El Jardín de Olivia - Capítulo 324: Los dos padres de Samuel

24 jun. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 324 de El Jardín de Olivia, Franco (Emilio Edwards) recibió el profundo agradecimiento de Mariana (Catalina Stuardo) por ayudarla cuando ni siquiera la conoce. Vanessa (Begoña Basauri) le recalcó que es un hombre bueno en quien se puede confiar.

Barraza le propuso a Vanessa salir juntos del país, pero para lograrlo, primero tiene que terminar sus asuntos con Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Como se enteró del encuentro que Diana (Nicole Espinoza) y Bastián (Alonso Quintero) tendrían con Clemente (Pipo Gormaz), los siguió en su moto, sin esperar que ellos trazarían un plan para despistarlo.

El Jardín de Olivia / Mega

La prioridad de Raúl

Al escuchar la conversación de Samu (Simón Beltrán) con Luis Emilio, Raúl (César Caillet) quiso ponerle un punto final a las manipulaciones contra su hijo.

Visitó a Walker, pero las cosas rápidamente escalaron. Raúl quería proteger al adolescente, mientras que el empresario reclamaba su derecho a hablarle y sin llegar a acuerdo, se enzarzaron en una violenta disputa.