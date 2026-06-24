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Bastián cambió el rumbo para despistar a Franco y lo enfrentó temerariamente: "Vas a caer, ¿me escuchaste?"

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 324 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) vio al motorista de negro mientras iban al encuentro con Clemente (Pipo Gormaz). Preocupada, le advirtió a Bastián (Alonso Quintero) de su presencia. 

Les urgía llegar al Cajón del Maipo y esperar no era una opción porque en cualquier momento podrían entregar a Clemente, así que Basti pensó en una forma de despistar a este hombre. 

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Una osada maniobra

Se fueron por un camino alternativo y, mientras no tenían a su persecutor a la vista, Diana se bajó del auto y Walker siguió manejando. Metros más adelante, se detuvo y esperó al secuestrador de Olivia (Violeta Silva) para enfrentarlo cara a cara. 

El Jardín de Olivia / Mega
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"¿Qué te pasa, imbécil? ¿Hasta cuándo nos vas a seguir molestando? Lamento decirte que no eres tan vivo como piensas y si nos sigues haciendo la vida imposible, vas a caer, ¿me escuchaste? Va a caer mi viejo y vas a caer con él", amenazó el joven. 

Franco (Emilio Edwards), sin hablar para no delatar su identidad, tomó el arma que escondía en el cinto. 

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