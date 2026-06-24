Bastián cambió el rumbo para despistar a Franco y lo enfrentó temerariamente: "Vas a caer, ¿me escuchaste?"
En el capítulo 324 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) vio al motorista de negro mientras iban al encuentro con Clemente (Pipo Gormaz). Preocupada, le advirtió a Bastián (Alonso Quintero) de su presencia.
Les urgía llegar al Cajón del Maipo y esperar no era una opción porque en cualquier momento podrían entregar a Clemente, así que Basti pensó en una forma de despistar a este hombre.
Una osada maniobra
Se fueron por un camino alternativo y, mientras no tenían a su persecutor a la vista, Diana se bajó del auto y Walker siguió manejando. Metros más adelante, se detuvo y esperó al secuestrador de Olivia (Violeta Silva) para enfrentarlo cara a cara.Ir a la siguiente nota
"¿Qué te pasa, imbécil? ¿Hasta cuándo nos vas a seguir molestando? Lamento decirte que no eres tan vivo como piensas y si nos sigues haciendo la vida imposible, vas a caer, ¿me escuchaste? Va a caer mi viejo y vas a caer con él", amenazó el joven.
Franco (Emilio Edwards), sin hablar para no delatar su identidad, tomó el arma que escondía en el cinto.