"No quiero perderte": Vanessa aceptó la propuesta de Franco para irse del país en El Jardín de Olivia

25 jun. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 325 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) le tiene tanta confianza a Franco (Emilio Edwards) que le reveló el sector del Cajón del Maipo donde se esconde Clemente (Pipo Gormaz).

Ella está convencida de que su experiencia en seguridad podría ayudarlos a garantizar la seguridad de su ex y Barraza se dispuso a salir de inmediato por "asuntos de trabajo"; quería terminar cuanto antes su última misión con Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Vanessa decide su futuro

Antes de que se fuera, la periodista lo detuvo porque tenía algo que confesarle.

El Jardín de Olivia / Mega

"Estuve pensado en lo que me dijiste. No me gustan sentir miedo cada vez que suena el timbre... lo que yo quiero es tener una vida normal, pensar en el futuro y me gustaría que ese futuro fuera contigo. Franco, tú eres lo mejor que me ha pasado en el último tiempo y de verdad, no quiero perderte", le señaló Vanessa.

Él se mostró feliz con su decisión: "Te prometo que no te vas a arrepentir. Yo voy a empezar a cerrar todos mis temas y cuando tenga todo eso listo, tú y yo nos vamos de aquí".

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