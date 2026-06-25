"Lo siento en el alma": Raúl enviará a Samuel muy lejos para que Luis Emilio no le haga daño en EJDO

25 jun. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 325 de El Jardín de Olivia, Raúl (César Caillet) se dio cuenta que Luis Emilio (Alejandro Trejo) nunca se daría por vencido en manipular a Samuel (Simón Beltrán) y ante esa perspectiva, solo quedaba un camino posible.

Con una llamada telefónica, Guerrero llamó a su hijo y le comunicó una difícil decisión: debe irse de Santiago.

"Es la única forma"

"Yo ya sé que fue el viejo Walker el que te mandó la foto de tu mamá, y también sé que él se ha estado acercando a ti en el último tiempo. Créeme que no estoy ni enojado ni nada parecido, pero esto no puede seguir avanzando, ¿sí? Tenemos que tratar de de parar esto ahora, antes de que este enfermo trate de hacerte algo", le dijo.

El Jardín de Olivia / Mega

Esto significa que Samuel debe alejarse de todos mientras Luis Emilio no regrese a la cárcel, aunque no es algo fácil; acá están sus amigos, su polola, su futuro en el fútbol.

"Sé lo duro que es esto, mi amor. Yo ya perdí a tu mamá, hijo, no puedo permitir que nada malo te pase. Lo siento en el alma, pero es la única forma que tengo de evitar que este psicópata te haga algo", zanjó Raúl.

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