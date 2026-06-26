Ricardo Meruane vive incómodo momento en show: Espectador subió al escenario para encararlo

26 jun. 2026 - 09:00 hrs.

Un desconcertante momento vivió el humorista Ricardo Meruane durante un show realizado el fin de semana en la ciudad de Talca, donde un espectador se subió al escenario para encararlo.

La situación quedó registrada por asistentes y posteriormente compartida por el propio comediante en sus redes sociales.

El incómodo momento que vivió Ricardo Meruane

En las imágenes se aprecia a un adulto mayor que sube al escenario e interrumpe el show para encararlo con distintos comentarios.

"Tú me estás agrediendo a mí. ¿Cuántas veces has participado tú en el Festival de Viña? ¿No te recuerdas de las pifias que has tenido?", le dijo el hombre, recordando sus presentaciones en el certamen internacional.

En el registro se aprecia la incomodidad del comediante, quien se limitó a responder escuetamente: "¿Qué tiene que ver eso?".

El hombre le solicitó un minuto para explicar su postura. Sin embargo, Meruane prefirió improvisar y bromear con la situación. "¿Usted cree que a la gente le da para repartir la plata, jefe? ¡No lo pifien, por favor!", dijo, provocando risas entre los asistentes.

Con el incómodo momento en el pasado, Ricardo Meruane compartió una reflexión sobre lo acontecido. "Energizante y desconcertante momento el sábado en Talca. Nunca supe qué pretendía este señor que me encaró diciendo que yo lo había ofendido, el público presente fue testigo de que no pasó tal cosa. En todo caso le agradezco porque son momentos únicos que ni ensayados resultan mejor", expresó.

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