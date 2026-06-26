Las emociones de Gala Caldirola tras su idílico viaje familiar con Luis Jiménez: "¡Siento mucha gratitud!"
Gala Caldirola y Luis Jiménez se encuentran de regreso en Chile luego de su viaje juntos a España. Gran parte de su estadía tuvo lugar en la ciudad natal de la modelo, Altea, donde celebraron el cumpleaños 42 del exfutbolista con sus respectivos hijos, Luz Elif y Jesús.
También se reunieron con los padres y el hermano de la influencer, quienes los acompañaron en varios de sus paseos por el Mediterráneo y por los maravillosos paisajes naturales de la localidad española. Pero, apenas llegó a Santiago, la ex chica reality empezó a sentirse nostálgica.
El mensaje de Gala Caldirola tras regresar a Chile
Gala Caldirola compartió en Instagram una serie de fotos y videos de sus últimos días en España. En las imágenes se la ve sumergida en el mar junto a Luis Jiménez, también se aprecia el deleite de los niños en las cristalinas aguas.
Caldirola no solo quiso mostrar los mágicos momentos que vivieron juntos, además expresó sus sentimientos tras regresar a la cotidianidad.
"¿Se puede extrañar un lugar si te acabas de ir? ¿Una persona si te acabas de despedir?", escribió junto a un emoji de lágrimas.Ir a la siguiente nota
"¡Siento mucha gratitud y cosas lindas después de este viaje! ¡Ya estamos en Chile! Volvimos a casita después de unos días de mar y sonrisas en familia", concluyó.
"¡Estoy enamorada de ustedes!"; "Todos felices de estar juntos"; "Me encanta el Lucho para la Galita"; "Soy fan de su relación", escribieron en reacción algunos de sus seguidores.
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