Las emociones de Gala Caldirola tras su idílico viaje familiar con Luis Jiménez: "¡Siento mucha gratitud!"

26 jun. 2026 - 11:00 hrs.

Gala Caldirola y Luis Jiménez se encuentran de regreso en Chile luego de su viaje juntos a España. Gran parte de su estadía tuvo lugar en la ciudad natal de la modelo, Altea, donde celebraron el cumpleaños 42 del exfutbolista con sus respectivos hijos, Luz Elif y Jesús.

También se reunieron con los padres y el hermano de la influencer, quienes los acompañaron en varios de sus paseos por el Mediterráneo y por los maravillosos paisajes naturales de la localidad española. Pero, apenas llegó a Santiago, la ex chica reality empezó a sentirse nostálgica.

El mensaje de Gala Caldirola tras regresar a Chile

Gala Caldirola compartió en Instagram una serie de fotos y videos de sus últimos días en España. En las imágenes se la ve sumergida en el mar junto a Luis Jiménez, también se aprecia el deleite de los niños en las cristalinas aguas.

Instagram @galadrielcaldirola

Caldirola no solo quiso mostrar los mágicos momentos que vivieron juntos, además expresó sus sentimientos tras regresar a la cotidianidad.

"¿Se puede extrañar un lugar si te acabas de ir? ¿Una persona si te acabas de despedir?", escribió junto a un emoji de lágrimas.

"¡Siento mucha gratitud y cosas lindas después de este viaje! ¡Ya estamos en Chile! Volvimos a casita después de unos días de mar y sonrisas en familia", concluyó.

"¡Estoy enamorada de ustedes!"; "Todos felices de estar juntos"; "Me encanta el Lucho para la Galita"; "Soy fan de su relación", escribieron en reacción algunos de sus seguidores.

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