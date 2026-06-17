Celebraron en un lugar muy especial: La dedicatoria de Gala Caldirola a Luis Jiménez en su cumpleaños

17 jun. 2026 - 16:00 hrs.

Luis Jiménez y Gala Caldirola viven intensamente su romance y así lo demuestran en cada publicación juntos. Esta vez la pareja celebró el cumpleaños 42 del exfutbolista en un lugar especial.

Los pololos viajaron junto a sus respectivos hijos, Jesús y Luz Elif, para festejar en el mágico ambiente mediterráneo de lo que parece Altea, el pueblo natal de la modelo española.

El mensaje de Gala Caldirola a Luis Jiménez en su cumpleaños

Gala Caldirola publicó en Instagram un carrusel de fotografías de la fiesta que tuvo lugar en un restaurante de la localidad, con vista al mar y rodeado de la arquitectura típica de la costa blanca.

Instagram @galadrielcaldirola

La influencer escribió unas palabras para expresar su amor y felicitaciones a su pololo. "¡Hace 42 años que vas por el mundo con esa sonrisa genuina, llenando de alegría a los que tienes cerquita! Eres noble, honesto y bonito de adentro", empezó diciendo.

"Agradezco las vueltas de la vida por hoy tenerte en la mía. ¡Feliz cumple, amor mío! Deseo que la vida siempre te pille siendo feliz", finalizó su dedicatoria.

Los seguidores de la pareja se sumaron a las felicitaciones para el exdeportista y se alegraron al verlo feliz. "¡Que sean muchas más celebraciones juntos! Se merecen amor del bueno"; "Ay, me encantan, transmiten mucha paz y amor"; "Que dios los bendiga. Y eternamente", expresaron algunos.

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