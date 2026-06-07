"¡Qué personalidad": Hijo de Luis Jiménez y Coté López encanta a los internautas con elegante sesión
Jesús, el hijo menor de Coté López y Luis Jiménez, se ganó la simpatía de los fans de su padre al protagonizar junto a él una campaña publicitaria.
El niño de 10 años quedó al cuidado del exfutbolista mientras su madre y sus hermanas, Raffaella, Isidora y Rebecca, viajan a Italia, país natal de las trillizas.
La sesión de Luis Jiménez con su hijo
Luis Jiménez y Jesús derrocharon química al posar para una campaña de una joyería para el Día del Padre. En la sesión de fotos y videos, ambos lucieron atuendos elegantes mientras modelan lujosas prendas.
En algunos de los registros, el "Mago" acicala el traje de su hijo, le acomoda el cabello o simplemente sonríen mutuamente.
Las imágenes encantaron a los fans de Jiménez, quienes notaron su estrecho vínculo con el niño y destacaron el carisma del pequeño.Ir a la siguiente nota
"¡Qué personalidad que tiene Jesús! Un exquisito"; "Es que ese modelo pequeño, todo que ver"; "Topísimos, qué linda relación que tienen"; "Luchito chico tiene la sonrisa de la mamá", escribieron algunos de ellos.
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