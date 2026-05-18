El amor está en el aire: Gala Caldirola publica romántico momento junto a Luis Jiménez

18 may. 2026 - 13:30 hrs.

Gala Caldirola no se cansa de gritar a los cuatro vientos su amor por Luis Jiménez, con quien sostiene una relación a larga distancia: ella en Chile y él en Qatar, donde trabaja como asistente técnico del club Al-Wakrah SC.

Precisamente, hace algunas semanas la española reportó su viaje al país árabe para pasar unos días en compañía del exseleccionado nacional, donde disfrutaron de los lujos de Doha, sus playas y el desierto en el Medio Oriente.

En redes sociales, Caldirola quiso rememorar uno de estos momentos, publicando un romántico video.

En las imágenes, tanto ella como Jiménez reposan en un sillón colgante y mientras se mecen, no paran de sonreírse el uno al otro. Junto al registro, la exchica reality puso varios emojis de corazón.

Gala Caldirola: "La vida nos estaba preparando"

Con anterioridad, Gala se refirió al buen momento que pasa en pareja con Jiménez. "Ya sabes lo que dicen... lo que está destinado a suceder, ni aunque te quites. A veces pienso en todas las vueltas que nos dimos hasta encontrarnos. Qué loco pensar que nos tuvimos tantas veces cerca sin vernos, me gusta pensar que la vida nos estaba preparando hasta que fuera el momento correcto", dijo en Instagram.

"¡Gracias por hacerme sentir por primera vez que ser cómo soy está bien! Que la intensidad es para valientes", cerró.

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