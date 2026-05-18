Andrea Sanhueza, viuda de Roberto Bruce, celebra dos años con su pareja: "Sumando experiencias increíbles"

18 may. 2026 - 14:40 hrs.

Andrea Sanhueza anunció en 2024 que le daba nuevamente una oportunidad al amor, trece años después de la muerte de su esposo, Roberto Bruce.

La viuda del periodista fallecido en la tragedia aérea del CASA C-212 presentó en ese momento como su nueva pareja a otro comunicador, Carlos Romero, con quien hoy celebra dos años de romance.

El segundo aniversario de Andrea Sanhueza y Carlos Romero

Andrea Sanhueza confesó a sus seguidores el año pasado que antes de conocer a Carlos Romero no había sentido nunca una conexión similar a la que tuvo en su momento con Roberto Bruce. Ahora reafirma lo satisfecha que se siente con esta nueva relación.

Instagram @andreasanhuezac

"Sigamos sumando experiencias increíbles juntos, mi Carlos Romero. Feliz aniversario, te amo", expresó la psicopedagoga en Instagram.

La imágenes de su post hacen un recuento de los dos años de experiencias que ha vivido junto a su pololo, sus viajes dentro y fuera del país, salidas nocturnas, veladas románticas y paseos en la naturaleza.

Sanhueza y Bruce tuvieron dos hijas, Martina y Rafaela, quienes siempre fueron un gran apoyo para ella y que suelen aparecer en sus redes junto a su madre y su actual pareja.

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