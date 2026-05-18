"Yo me encargo del fatality": Leo Rey se suma al desafío de pelea que lanzó DJ Méndez a Américo

18 may. 2026 - 11:10 hrs.

Un nuevo cantante se sumó al desafío que lanzó DJ Méndez contra Américo, en el que lo invitaba a un enfrentamiento en un ring para "arreglar cuentas".

Cabe recordar que el intérprete de "Traicionera" enfrentó a la justicia tras ser denunciado por violencia intrafamiliar por la actriz y comediante Yamila Reyna y, tras su formalización, quedó con cautelares que prohiben su acercamiento a la víctima, además de arraigo nacional.

Precisamente por esta situación es que Méndez salió a la palestra con un comentado video en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ojo a la Tele (@ojoalatele)

Arriba de un cuadrilátero, hizo un llamado: "Américo, escúchame bien lo que te voy a decir. Tenemos que arreglar cuentas, porque hiciste algo que no se debe hacer. Ya pasaste por un juez y lo que diga él es una cosa, pero sabes lo que hiciste, es otra".

"Si no lo haces, vas a quedar mal ante todo Chile. Si puedes con una mujer, te las das de choro con una mujer, hazlo con un hombre, como yo. ¿Vamos?", agregó.

Alguien más se suma a desafío de DJ Méndez

Y si bien Américo no ha hecho eco de este desafío, si fue otro cantante tropical el que dejó un comentario. Se trata de Leo Rey, quien escribió que "yo me encargo del fatality", haciendo referencia a su maestría en el videojuego Mortal Kombat.

Cabe recordar que el exvocalista de La Noche llegó a grabar una colaboración con Américo ("Sigue la Cumbia") que los hizo merecedores del reconocimiento Colaboración del Año en los Premios Musa 2023. No obstante, la relación se deterioró después de que este último asistiera solo a recoger el galardón y omitiera mencionar a su compañero en su discurso.

Incluso la boxeadora Carolina "Krespita" Rodríguez también comentó la publicación de Méndez, señalando que "yo me encargo realmente de esto".

Instagram de @_mendezofficial

Todo sobre DJ Méndez