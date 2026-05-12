Américo queda con arraigo nacional y prohibición de acercarse a Yamila Reyna tras formalización por VIF

12 may. 2026 - 13:08 hrs.

Este martes se llevó a cabo la formalización por violencia intrafamiliar (VIF) en contra de Américo en el Juzgado de Garantía de San Javier, donde al cantante se le aplicaron las medidas cautelares de prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima, Yamila Reyna, además de quedar con arraigo nacional.

El fiscal Patricio Caroca habló con los medios de comunicación, entregando más detalles de lo que ocurrió durante esta audiencia y las decisiones de la Fiscalía.

Américo queda con arraigo nacional

"Este es un caso, como otros, donde hay violencia verbal, violencia física; la Fiscalía realizó la investigación respectiva y se logró establecer que la víctima recibió violencia verbal de alto calibre, violencia física frente a múltiples personas en la comuna de San Javier", comentó Caroca.

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"Lo que hemos hecho hoy día es formalizar al imputado por ambos delitos, lesiones realizadas en contexto de violencia intrafamiliar y daños también en este contexto de violencia intrafamiliar; el imputado destruyó el celular de la víctima", expresó.

En esa línea, comentó que "se decretaron las cautelares que nosotros pedimos. Básicamente, en estos delitos de violencia intrafamiliar, el objetivo principal de la Fiscalía es dar protección a la víctima; se decretaron dos cautelares en ese sentido: prohibición de comunicarse y prohibición de acercarse (a la víctima)"

Además, se decretó otra cautelar de arraigo nacional. "Se le impide viajar, salvo que realice un trámite previo en el tribunal para establecer una causa", expresó el fiscal, y para salir del país debe pagar $5 millones de pesos.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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