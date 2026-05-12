Nieta de María Ercira e hija de concejala de Villa Alegre se unen en marcha por personas desaparecidas

12 may. 2026 - 12:40 hrs.

Este martes se realizó en Limache una manifestación por los dos años de la desaparición de María Ercira Contreras, adulta mayor de la que se perdió el rastro tras celebrar el Día de la Madre en el Fundo Las Tórtolas, en mayo de 2024.

A esta marcha, que busca honrar su memoria y visibilizar los cientos de casos de personas extraviadas en Chile, llegó un equipo de Mucho Gusto para obtener declaraciones de Carla Hernández, nieta de María Ercira.

Esta convocatoria también reunió a Javiera Gallegos, hija de María Ignacia González, concejala de Villa Alegre que desapareció el 14 de junio del 2025, por lo que pronto cumplirá un año desde aquel día.

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Nieta de María Ercira e hija de concejala de Villa Alegre se unen

El periodista Danilo Villegas de Mucho Gusto conversó con Carla Hernández durante la marcha, quien declaró que "estoy segura de que ella, por lo menos por sus propios medios, no salió del lugar (Fundo Las Tórtolas) y es por eso que pedimos justicia por mi abuela, y bueno, nos acompañan todas las familias de desaparecidos que también nos están ayudando a pedir justicia por ella y sus familiares".

"No todo el mundo entiende, no es algo que pase habitualmente, nosotros jamás pensamos que nos podría pasar a nosotros. Yo jamás pensé que estaría organizando una marcha por los desaparecidos, pero cuando te toca, no puedes quedar ajeno a la realidad", comentó.

Asimismo, Javiera Gallegos expresó que "es impresionante encontrarnos y ver que somos tantas familias que tenemos a familias desaparecidas, que hemos nosotros movido las búsquedas, pero que lamentablemente las policías encargadas de la investigación no han estado a la altura, no hay preparación, no hay voluntad, no lo sé, pero es súper triste que haya personas desaparecidas que llevan años".

"Aún no hay una ley de extraviados, no hay protocolos a seguir ante una desaparición, se pierden pruebas importantes los primeros días, y eso nos lleva a que pasemos meses y años sin saber qué pasó con nuestros familiares", cerró Javiera.

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