"Podría delatar algo": Nieta de María Ercira cuestiona horas de grabación no entregadas por Fundo Las Tórtolas

Carla Hernández, nieta de María Ercira Contreras, habló con Mucho Gusto sobre las imputaciones de dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y la dueña del fundo Las Tórtolas, por una eventual obstrucción a la investigación.

En este contexto, la mujer detalló que la acción judicial se produce en torno a eventuales irregularidades que habrían ocurrido en la cadena de custodia de las cámaras de seguridad del recinto. En específico, solo se entregaron algunas horas de grabación.

Falta de registros de cámaras de seguridad

"Faltan las horas de la tarde, de la noche y madrugada", aseguró Hernández, destacando la importancia que tienen el resto de cinta que no fue entregada a las policías por parte del fundo.

"Imagínense que tuviésemos más horas, nosotros sabríamos que pasó esa noche. Nosotros nos fuimos, y a puertas cerradas, ¿qué hicieron, qué movimiento hubo? Creemos que quizás alguna acción podría haber delatado algo y por eso escondieron las horas", planteó.

Según contó Carla Hernández, de todo el Día de la Madre del 2024 en el restaurante se encontraron seis horas de grabación que solo comprenden de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Tal es la falta de imágenes que incluso no aparece parte de la búsqueda que realizó la propia familia en el recinto.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

