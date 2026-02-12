Registran inusual "nube embudo" en Pucón: Alejandro Sepúlveda explica su diferencia con un tornado

12 feb. 2026 - 09:45 hrs.

En el marco de las intensas precipitaciones que afectaron en los últimos días a la zona sur del país, se registró el desarrollo de una "nube embudo" en Pucón, región de La Araucanía.

El fenómeno fue captado el pasado martes por personas que disfrutaban de la zona lacustre de la provincia de Cautín.

En el registro se observa una columna blanca que baja desde la base de una nube hacia la ladera de un cerro, sorprendiendo a residentes y veraneantes.

Mega

¿Qué es una "nube embudo"?

Según indicó el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, en Mucho Gusto, "si (la nube embudo) hubiese tocado la superficie, estaríamos hablando de un tornado y con todo lo que eso conlleva (...) como que se quiere formar el tornado, pero se queda a medio camino".

En ese sentido, explicó que "no alcanzó toda la humedad a exacerbar esa columna de aire para que haya tocado la superficie y se quedó a medio camino".

Todo sobre Mucho gusto