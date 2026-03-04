"Jamás pensé que iba a vivir algo así": El duro relato de mujer encerrada en su casa por disputa familiar

04 mar. 2026 - 15:45 hrs.

En agosto del año pasado, Mucho Gusto expuso el calvario que Alejandrina y Fresia, su madre de 79 años, vivían tras quedar encerradas en su casa por causa de un vecino y familiar, quien les bloqueó el camino.

A siete meses de la visita del equipo matinal, la vida de ambas mujeres no ha mejorado, más bien se ha empeorado por otro tipo de acciones que el hombre ha llevado adelante, como el corte del agua potable y la instalación de panales de abejas, estas a cargo de un apicultor que arrienda parte de los terrenos.

Tanto Alejandrina como su madre aseguraron desconocer la motivación de su familiar, quien les ha dicho en reiteradas ocasiones que espera que dejen su casa, que forma parte de una herencia de un campo de 200 hectáreas.

"Sabemos que las cosas que ha hecho mi tío han demostrado que es un antivalor. Nosotros no vamos a actuar como él, o sea, si él nos zamarrea, nos bota, nos trae camionadas de abejas, nosotros no replicaremos, vamos a esperar el fallo de la justicia", comentó.

El día que todo cambió

Alejandrina contó que fue el 21 de mayo del año pasado cuando su tío, junto a dos de sus hijos, instalaron una reja en el camino de servidumbre, y nunca imaginó lo que sucedería por haber opuesto resistencia.

"Me zamarreaban, me tiraron al suelo y él lo único que quería era que callara mi boca. Amenazaron a mi mamá y a mi hijo (...) Jamás en mi vida pensé que yo iba a vivir una situación así", relató.

