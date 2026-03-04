Entre rejas y panales de abeja: Madre e hija acusan a familiar de encerrarlas en su casa en Buin

04 mar. 2026 - 13:55 hrs.

Desde junio del año pasado se hizo pública la noticia sobre dos mujeres, Alejandrina y su madre de 79 años, viven un verdadero infierno, luego que les bloquearan el paso para salir de su casa en Buin. El responsable es el vecino y hermano de la adulta mayor, quien decidió restringir el paso por el jardín de su terreno.

A casi un año de dicha denuncia, poco y nada parece haber cambiado.

Para entender mejor, se trata de un campo de 200 hectáreas, el cual es una herencia de cuatro hermanos. La casa de las mujeres está ubicada en la parte alta del terreno y un poco más abajo vive su vecino y familiar.

En mayo, el hombre y sus hijos decidieron levantar una reja por el camino de servidumbre, obligando a que tengan que cruzar por un puente de PVC o por troncos construidos sobre un canal de regadío para cosas tan simples como comprar el pan.

Mega

Conflicto entre hermanos en aumento

Poco a poco el calvario fue aumentando. En los últimos dos meses, el negocio de otro vecino arrendatario, apicultor, ocasionó que quedaran más encerradas en su casa, pues no podían salir ni siquiera al patio por culpa de miles de abejas que quedaban sueltas en su parcela.

A lo anterior, se agregó que debieron estar por 8 días sin agua potable, como una presión de su familiar. Y es que, además de no querer dejar libre el paso, también exige que se saquen las instalaciones de agua y de luz.

El equipo de Mucho Gusto logró comunicarse con la persona en cuestión, quien aseguró seguir las acciones judiciales necesarias y tiene documentos que respaldan su accionar. Sin embargo, declinó dar una entrevista.

Mientras tanto, Alejandrina y su madre iniciaron acciones judiciales para recuperar, literalmente, su libertad. Sin embargo, aún nada está resuelto.

Mega

Todo sobre Mucho gusto