"No se merece ningún trato especial": Esposa de conserje agredido critica petición de Martín de los Santos

Martín de los Santos está pronto a ser extraditado desde Brasil, donde se encuentra detenido tras escapar de Chile, donde agredió al conserje Guillermo Oyarzún, de 70 años en ese momento, en mayo del 2025.

Su defensa pidió a la justicia que el empresario cumpla prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco o en el Centro de Detención Preventiva de Casablanca, por un presunto riesgo para su integridad.

Habla esposa de conserje agredido por Martín de los Santos

La solicitud, que debe ser evaluada por Gendarmería, fue criticada por María Vidal, esposa del conserje agredido, quien manifestó que "él tendría que ir a la cárcel como corresponde, como cualquier persona común y corriente, no porque él tenga plata, va a ser especial".

"No se merece ningún trato especial, porque él no pensó en lo que hizo. Ahora tiene miedo, bueno, que afronte las consecuencias de lo que él hizo, porque él casi mató a mi esposo", sostuvo.

En esa misma línea, afirmó que "él nos echó a perder la vida", y que su esposo debe seguir con diversos tratamientos médicos por las consecuencias de la golpiza.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

