Ante inminente extradición: Martín de los Santos pide cumplir prisión preventiva en Punta Peuco

A la espera de su inminente retorno desde Brasil, la defensa de Martín de los Santos solicitó formalmente que cumpla la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco o en el Centro de Detención Preventiva de Casablanca.

Cabe recordar que el empresario fue formalizado por agredir brutalmente al conserje Guillermo Oyarzún, de 70 años en ese momento, la madrugada del 17 de mayo de 2025. Tras ello, huyó a Brasil, donde se encuentra detenido desde el 2 de julio pasado.

Martín de los Santos quiere una cárcel especial

Es por ello que, ante su extradición a Chile, su defensa está preparando el terreno, el cual consta de dos documentos que han sido presentados al 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

Se trata de dos solicitudes para que los tribunales oficien a Gendarmería para la realización de informes sobre la posibilidad y factibilidad de que De los Santos cumpla con la prisión preventiva en Casablanca o Punta Peuco.

En detalle, su abogado argumentó que representa un gran riesgo para la integridad física y psíquica de su representado estar en un penal común.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

