Máxima puede llegar a los 36 °C en la RM: ¿A qué hora será el peak de temperatura este miércoles 4 de marzo?

04 mar. 2026 - 09:54 hrs.

Una calurosa jornada se pronostica para este miércoles en Santiago, con una temperatura máxima que alcanzará los 33 °C, la cual podría ser incluso más alta en otros sectores de la Región Metropolitana.

En Mucho Gusto, el periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, reveló que el termómetro no solo se elevará hoy, sino también jueves y viernes, con 32 °C como máxima.

A esta hora se registrará máxima en Santiago este miércoles

De acuerdo al periodista, el momento del día en que hará más calor en la capital hoy será cerca de las 16:00 horas, donde, según el sector, se alcanzará una máxima entre los 33 °C y 36 °C.

Mega

Por otra parte, señaló que habrá importantes rachas de viento que, en el centro de Santiago, serían de 25 a 30 km/h.

Este episodio de calor, explicó Sepúlveda, se condice con la temperatura promedio que se ha registrado durante este mes de marzo, la cual está cinco grados superior.

