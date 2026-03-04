¿Oportunidad o inseguridad? Expertos abordan los beneficios y riesgos del cable submarino chino

04 mar. 2026 - 11:25 hrs.

La idea de construir un cable submarino de fibra óptica que conecte Hong Kong con la región de Valparaíso parecía ser un proyecto que pondría a Chile en la vanguardia tecnológica. Sin embargo, su sola aprobación provocó una tensión diplomática con Estados Unidos, generando una sanción y también el quiebre total de los diálogos entre el Presidente Gabriel Boric y su futuro sucesor, José Antonio Kast.

En este escenario, en Mucho Gusto dialogamos con Alfonso Kaiser, académico de la Universidad del Desarrollo (UDD) y experto en estrategias militares, quien definió este cable como una autopista de transferencia de datos, no necesariamente encriptados.

¿Por qué es tan polémico el cable chino?

Explicó que con solo el 30% de su capacidad, "podríamos atender simultáneamente a 10 millones de personas conectadas a Internet en alta velocidad", por lo que se podrían descargar 500 películas en 4K.

Mega

Así como trae tremendos beneficios tecnológicos, también conlleva ciertos riesgos según Kaiser, como el eventual robo de datos. El experto explicó que el problema radica en que "China no tiene un respeto histórico, y además dentro de su legislación, puede usar cualquier dato disponible de sus empresas".

En tanto, Ignacio Walker, excanciller, aseguró que es una buena idea construir una carretera digital entre nuestro país y Asia, tal como el proyecto Humboldt, que une a Chile con Sydney, Australia.

Sin embargo, hizo la distinción de que, a pesar de ser una excelente propuesta, "fue mal manejado políticamente".

