Tras quiebre con Presidente Boric: Kast asistirá a cumbre organizada por Donald Trump en Miami

04 mar. 2026 - 10:25 hrs.

La suspensión de las reuniones del traspaso de mando entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast tomó por sorpresa a la ciudadanía.

El quiebre y el endurecimiento del tono del republicano ocurrió a solo días del cambio presidencial, pero también de su viaje a Miami para participar de la cumbre "Escudo de las Américas", organizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El viaje de Kast a Estados Unidos

Se trata de una cita organizada por el magnate norteamericano para reunirse con sus aliados ideológicos en la región, como los presidentes de El Salvador y Argentina, Nayib Bukele y Javier Milei, respectivamente.

La conductora de Meganoticias Prime, Constanza Santa María, planteó que el desarrollo de la cumbre no es menor, puesto que ocurre en medio del conflicto bélico que lidera la administración de Donald Trump contra Irán.

Considerando el contexto nacional e internacional, la comunicadora puntualizó que "asistir a esta cumbre es una declaración de dónde se situará la administración de José Antonio Kast en política exterior".

