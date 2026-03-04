Presidente Boric reitera "disposición absoluta para retomar inmediatamente" traspaso de mando con Kast

04 mar. 2026 - 11:45 hrs.

En medio de su visita a Punta Arenas, el Presidente Gabriel Boric reiteró su disposición de retomar "inmediatamente" las reuniones de traspaso de mando con el gobierno electo de José Antonio Kast, tras la polémica por el cable submarino chino.

El Mandatario partió remarcando que "un Presidente de la República, sea quién sea, tiene que estar siempre pensando en Chile (...) Los chilenos y chilenas exigen que sus autoridades tengamos una visión de largo plazo y que estemos a la altura de nuestras responsabilidades, y eso implica siempre poner por delante el interés de Chile".

Y luego agregó que "como Presidente de la República, manifiesto mi disposición absoluta y la de todo mi gobierno de retomar inmediatamente las reuniones de traspaso de mando con el gobierno entrante".

El jefe de Estado enfatizó que "más allá de las tensiones, más allá de las diferencias que pueden haber, de incluso la diferente evaluación de los hechos, en Chile tenemos tradiciones republicanas que nos enorgullecen y que, tengo la convicción, tenemos que honrar".

"Yo personalmente y mi gobierno está plenamente disponible para aquello", remarcó.

