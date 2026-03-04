Incendio en papelera de Puente Alto lleva más de 12 horas activo: 300 bomberos combaten el fuego

04 mar. 2026 - 09:00 hrs.

Desde la tarde de este martes, un incendio estructural afecta la papelera CMPC en la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana.

Por más de 12 horas, personal de Bomberos ha trabajado en el lugar para extinguir el fuego que consumió papeles y cartones de reciclaje, y destruyó una superficie de ocho hectáreas.

En específico, han sido 300 voluntarios y más de 50 carros bomba los que han respondido a la emergencia que, la noche del martes, obligó a levantar diversas alertas de evacuación de viviendas y suspender clases en cuatro establecimientos.

Si bien el siniestro se logró contener a eso de las 23:30 horas, aún continúa activo y con bomberos desplegados en el lugar.

La Policía de Investigaciones (PDI) es el organismo encargado de dirimir y esclarecer las responsabilidades por este incendio que ya supera las 12 horas de trabajo.

