Inminente construcción de zanja en frontera norte: Trabajos comenzarían el próximo lunes

13 mar. 2026 - 10:56 hrs.

Una de las principales promesas de campaña del Presidente José Antonio Kast fue en materia migratoria, donde se comprometió a reforzar la frontera norte para enfrentar el ingreso irregular al país.

A solo horas de asumir el mando, el Mandatario firmó seis decretos, tres de ellos orientados a fortalecer la seguridad fronteriza, en los cuales se contemplan más militares y medios tecnológicos, además de la construcción de barreras físicas.

Construcción de zanja en frontera norte

Justamente, una de las medidas que aplicará el llamado "gobierno de emergencia" es la instalación de zanjas y vallas, las que el propio Kast afirmó, en diálogo con Meganoticias Prime, se llevarán a cabo "lo más pronto posible".

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Si bien no se conocían mayores detalles, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo a otro canal de televisión que los trabajos comenzarán el "próximo lunes o martes".

El vicealmirante en retiro de la Armada, Alberto Soto, será el comisionado en la macrozona norte, supervisando que el Ejército y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) lleven a cabo el plan migratorio.

Este contempla la construcción de obstáculos físicos, como zanjas de 3 metros y vallas de 5 metros, los cuales estarán acompañados de drones que van a trabajar 24/7, junto a más de 3 mil efectivos de Carabineros y Ejército que se desplegarán en los más de 1.000 kilómetros de frontera.

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