Presidente Kast asegura que busca comenzar "lo más pronto que podamos" construcción de zanja en frontera norte

El Presidente José Antonio Kast abordó el tema de la migración irregular en nuestro país, uno de los tópicos más potentes de su campaña, adelantando sobre la inminente construcción de zanja en la frontera norte.

En diálogo con Juan Manuel Astorga en Meganoticias Prime, el Mandatario señaló que espera comenzar "lo más pronto que podamos" la construcción de la zanja que prometió en la zona norte para evitar el paso de migrantes irregulares.

José Antonio Kast busca acelerar construcción de zanja

Kast reveló que solicitó un informe al Ejército para conocer la capacidad que tiene la institución para llevar a cabo la medida que mencionó en reiteradas ocasiones en su campaña.

"Hemos pedido primero al Ejército que nos haga un informe de cuál es su capacidad operativa en personal y equipamiento, para ver si hay que complementarlo con otras inversiones", señaló.

Pese a todo, el jefe de Estado sostuvo que "lo antes que podamos vamos a dar señales claras para cerrar la frontera".

