Jaime Leyton advierte por fuerte temporal y posible riesgo de remociones en masa: Afectará a seis regiones

13 mar. 2026 - 09:10 hrs.

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, se refirió este viernes al fuerte temporal que afectará al sur y centro sur del país durante este fin de semana.

Más allá de las intensas precipitaciones que dejará este sistema frontal asociado a un río atmosférico, el experto mostró su preocupación por la altura de la isoterma cero, que podría provocar remociones en masa.

Temporal con fuertes lluvias

En su participación en Mucho Gusto, Leyton indicó que durante febrero hubo muy pocos sistemas frontales en la zona austral del país, algo que fue cambiando los primeros días de marzo, donde estos fenómenos se hicieron más frecuentes e intensos.

Bajo ese contexto, es que se instaló un sistema frente al sur del país que trae "bastante energía" y que "se acompaña de un río atmosférico".

Este evento abarcaría seis regiones: Aysén, Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía, Biobío y Ñuble. Precisamente, el foco estará en estas últimas dos localidades, puesto que se estaciona sobre ellas, "comienza a girar, y eso hace que inyecte aire cálido por la cordillera, generando precipitaciones intensas con isoterma cero baja".

