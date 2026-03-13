¿Cómo estará el clima en Lollapalooza Chile 2026? Esto dijo Jaime Leyton

13 mar. 2026 - 09:28 hrs.

Este viernes 13 de marzo se dará el vamos a una nueva edición de Lollapalooza Chile, uno de los eventos musicales más importantes del país y que regresará al Parque O’Higgins.

Estas tres jornadas estarán marcadas por la libertad, selfies y desenfreno absoluto ante más de 90 bandas y solistas que se presentarán en sus distintos escenarios.

Sin embargo, uno de los temas que más preocupa a los miles de asistentes es el clima. Aquella incertidumbre fue despejada por el meteorólogo Jaime Leyton en Mucho Gusto.

Esto dice el pronóstico para Lollapalooza Chile

De acuerdo con el pronóstico del profesional, el evento se desarrollará con condiciones favorables, incluyendo jornadas soleadas y otras con nubosidad parcial.

Sin ir más lejos, Leyton indicó que este viernes la máxima será de 29 °C en la capital, olvidando los días de 30 °C o más que tuvimos esta misma semana.

El sábado, cuando Los Bunkers y Peggy Gou se presenten en sus respectivos escenarios, la mínima y máxima descenderán a 13 °C y 28 °C, respectivamente.

Mientras que la última jornada del Lollapalooza, Santiago presentará abundantes nubes con 27 grados de máxima.

